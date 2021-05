Remnant: From The Ashes per PS5 e Xbox Series X/S riceverà l'upgrade next-gen gratuito la prossima settimana (Di venerdì 7 maggio 2021) I giocatori Xbox e PlayStation stanno per ricevere un altro upgrade next-gen gratuito. Lo sparatutto survival in terza persona Remnant: From The Ashes riceverà una "major upgrade patch" per PS5 e Xbox Series X/S il 13 maggio. Secondo il team, ciò consentirà al gioco di girare con una risoluzione 4K a 30 fps o una risoluzione 1080p a 60 fps su tutte le console di nuova generazione, sebbene al momento non siano stati forniti ulteriori dettagli. "Siamo incredibilmente entusiasti di annunciare che giovedì 13 maggio, Remnant: From the Ashes riceverà una patch di aggiornamento gratuita che aggiungerà l'opzione per eseguire il gioco a ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 7 maggio 2021) I giocatorie PlayStation stanno per ricevere un altro-gen. Lo sparatutto survival in terza personaTheuna "majorpatch" per PS5 eX/S il 13 maggio. Secondo il team, ciò consentirà al gioco di girare con una risoluzione 4K a 30 fps o una risoluzione 1080p a 60 fps su tutte le console di nuova generazione, sebbene al momento non siano stati forniti ulteriori dettagli. "Siamo incredibilmente entusiasti di annunciare che giovedì 13 maggio,theuna patch di aggiornamento gratuita che aggiungerà l'opzione per eseguire il gioco a ...

