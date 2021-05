(Di venerdì 7 maggio 2021) Si è presentato in aula tenendo in mano un sacchetto di plastica che non ha mai abbandonato. All'interno c'erano suoi scritti che avrebbe voluto leggere ai giudici del tribunale collegiale (presidente ...

Advertising

Giorno_Bergamo : Pazienti rifiutati, il medico rischia un anno e 9 mesi - impaziente0 : @Andreacar_88 @salva_savior @ferrix88 In ???? ad es AZ lo fanno i MMG. alcuni si sono rifiutati di fare con AZ second… -

Ultime Notizie dalla rete : Pazienti rifiutati

Il Giorno

Quattro episodi contestati dal pm Fabrizio Gaverini, ieri sostituita dalla collega Maria Esposito, tra visite o certificati che vennero negati o effettuati su insistenza dei. L'accusa ha ...In alcuni casi i bagagli non sono mai stati reclamati, in altri sono stati: " Avere a che ... Abbiamo visto i volti solcati dalle mascherine di infermieri e medici, abbiamo visto..."I trentenni si vaccineranno entro luglio". Il grande annuncio era nell'aria: si era parlato di avviare, dal prossimo mese, una campagna "incentivante" per i più giovani, con tanto di vaccinazioni nei ...Si è presentato in aula tenendo in mano un sacchetto di plastica che non ha mai abbandonato. All’interno c’erano suoi scritti che avrebbe voluto leggere ai giudici del tribunale collegiale (presidente ...