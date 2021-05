Palestre e piscine | le regole per le riaperture e la ripresa in sicurezza dello sport

(Di venerdì 7 maggio 2021) Nel nuovo protocollo attuativo delle linee guida "per l’attivitàiva di base e l’attività motoria in genere” vengono indicate le misure da adottare per la ripartenza delle attivitàive. Lepossono tornare attive - con restrizioni - dal 15 maggio, ledevono attendere l’1 giugno. Tra le indicazioni: misurazione della temperatura all'ingresso, distanza di 7 mq in vasca e 10mq per ombrellone

Riaprono. Dopo il via libera del Comitato tecnico scientifico il governo ha fissato le regole per la ripartenza dello sport. Leall'aperto riapriranno il 15 maggio . Con il seguente ...RADIOGOLD - Il Comitato tecnico scientifico ha approvato la riapertura diall'aperto e delle" per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere ". Le date previste sono quelle del 15 maggio per le prime, e l'1 giugno per le seconde. In ...VIDEO | Il progetto è finanziato nell’ambito del bando della Presidenza del Consiglio italia City Branding che prevede interventi anche su Palamilone e piscina olimpionica comunale, nonchè la realizza ...Il Comitato tecnico scientifico dà il via libera alle riaperture delle piscine per uso sportivo e anche delle palestre per questa estate.