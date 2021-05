Nuova perturbazione da Lunedi: super maltempo con nubifragi e grandine (Di venerdì 7 maggio 2021) Weekend anticiclonico, ma già domenica peggiora al Nord-Ovest con una Nuova perturbazione da Lunedi. Inizio di settimana con meteo fortemente perturbato super maltempo, nubifragi e grandine Nuova perturbazione da Lunedi con un’ondata di maltempo colpirà in modo veemente l’Italia ad inizio settimana, ma prima ci sarà un breve sussulto dell’anticiclone africano. Il weekend sarà quindi improntato Leggi su periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021) Weekend anticiclonico, ma già domenica peggiora al Nord-Ovest con unada. Inizio di settimana con meteo fortemente perturbatodacon un’ondata dicolpirà in modo veemente l’Italia ad inizio settimana, ma prima ci sarà un breve sussulto dell’anticiclone africano. Il weekend sarà quindi improntato

Advertising

CinqueColonne : Il flusso di veloci e miti correnti occidentali rimarrà protagonista fino alla giornata di domani.… - iconaclima : Buongiorno! Oggi migliora al Sud ma una nuova perturbazione si sta avvicinando e sta già interessando la Sardegna.… - meteogiornaleit : Meteo Domani in Italia..... - DomenicoPicca : RT @iconaclima: ?? Guarda come si vede bene dal satellite la nuova perturbazione che avanza sull'Italia! Nel mirino ci sono soprattutto il S… - infoitinterno : Meteo Roma e Lazio martedì 4 maggio: tempo ancora instabile, in arrivo una nuova perturbazione -