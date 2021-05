Loggia Ungheria, dal presunto «incarico a Conte» ai «rapporti» con Lotti: ecco le carte dell’interrogatorio di Amara (Di venerdì 7 maggio 2021) Gli interrogatori dell’avvocato siciliano Piero Amara, negli uffici della Procura di Milano, hanno scoperchiato un sistema che ha portato all’inchiesta sulla presunta Loggia massonica segreta Ungheria. In particolare in quello del 6 dicembre 2019 emergono particolari inquietanti e nomi eccellenti. All’associazione Ungheria, stando alle parole di Amara, aderirebbero «magistrati ma anche forze dell’ordine, alti dirigenti dello stato e alcuni imprenditori». Circa« 40 persone» che avevano persino un modo di salutare tutto loro, un modo chiaramente per farsi riconoscere, un simbolo dell’appartenenza alla presunta Loggia: «Mi salutò premendomi il dito indice tre volte sul polso mentre mi stringeva la mano», racconta Amara riferendosi ad uno degli associati. Ma quello che ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 maggio 2021) Gli interrogatori dell’avvocato siciliano Piero, negli uffici della Procura di Milano, hanno scoperchiato un sistema che ha portato all’inchiesta sulla presuntamassonica segreta. In particolare in quello del 6 dicembre 2019 emergono particolari inquietanti e nomi eccellenti. All’associazione, stando alle parole di, aderirebbero «magistrati ma anche forze dell’ordine, alti dirigenti dello stato e alcuni imprenditori». Circa« 40 persone» che avevano persino un modo di salutare tutto loro, un modo chiaramente per farsi riconoscere, un simbolo dell’appartenenza alla presunta: «Mi salutò premendomi il dito indice tre volte sul polso mentre mi stringeva la mano», raccontariferendosi ad uno degli associati. Ma quello che ...

