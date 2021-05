IL CADAVERE DI UNA 33ENNE SEMICARBONIZZATO, FERMATO UN UOMO (Di venerdì 7 maggio 2021) Il CADAVERE di Ylenia Lombardo, 33 anni, è stato trovato nella prima serata del 5 Maggio in un’abitazione in via Ferdinando Scala, a San Paolo Bel Sito, Napoli. I carabinieri della compagnia di Nola sono al lavoro per accertare la causa e la dinamica della morte. Il sospetto è che la donna sia vittima di un femminicidio. Un 36enne è stato infatti FERMATO su disposizione della Procura di Nola. Secondo quanto emerge, la donna sarebbe stata picchiata e poi divorata dalle fiamme dalla cintola in su. Ylenia, sposata e con una bambina di 4 anni, affidata alle cure dei nonni materni che vivono a Viterbo, era disoccupata ma saltuariamente riusciva a lavorare come badante per potersi pagare le spese di casa. Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 7 maggio 2021) Ildi Ylenia Lombardo, 33 anni, è stato trovato nella prima serata del 5 Maggio in un’abitazione in via Ferdinando Scala, a San Paolo Bel Sito, Napoli. I carabinieri della compagnia di Nola sono al lavoro per accertare la causa e la dinamica della morte. Il sospetto è che la donna sia vittima di un femminicidio. Un 36enne è stato infattisu disposizione della Procura di Nola. Secondo quanto emerge, la donna sarebbe stata picchiata e poi divorata dalle fiamme dalla cintola in su. Ylenia, sposata e con una bambina di 4 anni, affidata alle cure dei nonni materni che vivono a Viterbo, era disoccupata ma saltuariamente riusciva a lavorare come badante per potersi pagare le spese di casa.

