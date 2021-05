Idris Elba protagonista dell'action movie Stay Frosty (Di venerdì 7 maggio 2021) Idris Elba sarà il protagonista dell'action movie Stay Frosty, progetto descritto come un mix tra Die Hard e Arma Letale. Idris Elba sarà il protagonista del film Stay Frosty, un nuovo progetto action diretto da Sam Hargrave e che verrà prodotto da Warner Bros dopo averne ottenuto i diritti a fronte di un investimento pari a 1 milione di dollari. La sceneggiatura è stata firmata da Tyler Marceca e nel team della produzione ci sarà anche Mike Richardson di Dark Horse Entertainment. Stay Frosty racconterà la storia di un uomo che va alla ricerca di un assassino dopo essere riuscito a sopravvivere a un ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 maggio 2021)sarà il, progetto descritto come un mix tra Die Hard e Arma Letale.sarà ildel film, un nuovo progettodiretto da Sam Hargrave e che verrà prodotto da Warner Bros dopo averne ottenuto i diritti a fronte di un investimento pari a 1 milione di dollari. La sceneggiatura è stata firmata da Tyler Marceca e nel teama produzione ci sarà anche Mike Richardson di Dark Horse Entertainment.racconterà la storia di un uomo che va alla ricerca di un assassino dopo essere riuscito a sopravvivere a un ...

