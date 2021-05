Guardia giurata uccide la moglie con la pistola d'ordinanza. Arrestato

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tragico caso di femminicidio oggi pomeriggio a Torino. Un uomo di 50 anni, una, ha ucciso lacon cinque colpi di: è accaduto in corso Novara 4, nella periferia nord del ...

Advertising

repubblica : ?? Torino, guardia giurata uccide la moglie con cinque colpi di pistola - Adnkronos : ?? #Torino, una guardia giurata ha ucciso la moglie sparando almeno 5 colpi con la pistola d'ordinanza. - SkyTG24 : Torino, guardia giurata spara e uccide la moglie - CaressaGiovanni : Torino, guardia giurata uccide la moglie con cinque colpi di pistola - lifestyleblogit : Torino, guardia giurata spara e uccide la moglie - -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia giurata

L'uomo è stato fermato, contro la donna esplosi almeno 5 colpi Ancora un omicidio ai danni di una donna. A quanto si apprende unaha ucciso in un appartamento alla periferia di Torino poco fa la moglie con la pistola d'ordinanza. Contro la donna l'uomo avrebbe esploso almeno 5 colpi. A dare l'allarme sarebbero ...Tragico caso di femminicidio oggi pomeriggio a Torino. Un uomo di 50 anni, una, ha ucciso la moglie con cinque colpi di pistola: è accaduto in corso Novara 4, nella periferia nord del capoluogo piemontese. La pistola, regolarmente detenuta e sequestrata, era ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.L'uomo, 50 anni, ha utilizzato la pistola d'ordinanza. Dopo il delitto, ha atteso in casa l'arrivo della polizia ...