Giustizia e referendum | Bonino | Salvini | bene bene

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) - Emmasi compiace della "svolta sulla" annunciata ieri da Matteo, con il dichiarato proposito di sottoscrivere iRadicali. "- ha commentato la senatrice di +Europa in una dichiarazione all'Adnkronos - io non posso non rallegrarmi quando le persone e/o gli avversari, cambiando idea, si avvicinano alle posizioni che io sostengo da più di 30 anni. Sono felice per la decisione, non conosco evidentemente i quesiti che verranno proposti, ma se la Lega intende appoggiare la riforma della, nel senso che noi indichiamo da decenni, non posso che essere soddisfatta". "Poi, il motivoper il quale abbia deciso di farlo, non sta a me analizzarlo, né mi ...