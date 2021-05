Gemma Galgani lascia definitivamente Uomini e Donne? Parla Gianni Sperti (Di sabato 8 maggio 2021) Gemma Galgani è una delle colonne portanti di Uomini e Donne. Insieme a Tina Cipollari e Gianni Sperti, la dama torinese (un suo ex voleva andare in convento) è ormai uno dei pochi volti storici del dating show di Canale 5. Eppure secondo un noto settimanale l’ex di Giorgio Manetti potrebbe dire addio al programma. “L’avventura di Gemma Galgani a Uomini e Donne sta per giungere al termine? Secondo quanto riportato da Libero che cita il settimanale Nuovo Tv sembra proprio di sì. – si legge su Il fatto Quotidiano – La dama torinese, complice il continuo battibecco con l’opinionista Tina Cipollari, è stata per anni al centro delle puntate del Trono Over del programma di Maria De Filippi, ma ormai il tempo è stato ... Leggi su biccy (Di sabato 8 maggio 2021)è una delle colonne portanti di. Insieme a Tina Cipollari e, la dama torinese (un suo ex voleva andare in convento) è ormai uno dei pochi volti storici del dating show di Canale 5. Eppure secondo un noto settimanale l’ex di Giorgio Manetti potrebbe dire addio al programma. “L’avventura dista per giungere al termine? Secondo quanto riportato da Libero che cita il settimanale Nuovo Tv sembra proprio di sì. – si legge su Il fatto Quotidiano – La dama torinese, complice il continuo battibecco con l’opinionista Tina Cipollari, è stata per anni al centro delle puntate del Trono Over del programma di Maria De Filippi, ma ormai il tempo è stato ...

