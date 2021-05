Final Fantasy 7 Remake Parte 2 | lo sviluppo procede bene | ma l’annuncio quando sarà il momento – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il creative director Tetsuya Nomura ha detto che lodi, mafattoil.. Durante la diretta di oggi, intitolata7: The First Soldier e incentrata suIntergrade, e durante la quale è stato mostrato un trailere è pieno di spoiler, il creative director Tetsuya Nomura ha parlato brevemente anche dell’atteso2. Un gioco che per ilviene ancora ...

Square Enix ha condiviso il trailer finale dedicato aVII Remake Intergrade , la nuova versione del Remake di FFVII ( qui trovate la nostra recensione ) in arrivo su PlayStation 5 il prossimo 10 giugno . Come ormai sappiamo da tempo, questa ...In un nuovo trailer pubblicato oggi da Square Enix è stato rivelato che7 Intergrade sarà un'esclusiva PS5 per almeno sei mesi. Continuano dunque gli accordi di esclusività Sony come accaduto con7 Remake per PS4.7 Remake ...Tetsuya Nomura quest'oggi torna a parlare di Final Fantasy 7 Remake Parte 2, con una dichiarazione che vi condivido a seguire, come riportato sulle pagine ...PlayStation ha appena rilasciato un nuovo trailer per Final Fantasy VII Remake Intergrade, versione del gioco aggiornata per PlayStation 5 ...