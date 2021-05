Fdi: Giunta Raggi, ennesimo fallimento con dimissioni Frongia (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – “Sedici avvicendamenti in cinque anni nella squadra di governo capitolina, con quello odierno di Frongia, rappresentano un record negativo difficilmente eguagliabile e l’ennesimo schiaffo nei confronti dei cittadini romani.” “Gli storici portoni del Campidoglio, in questo lustro, sono stati sostituiti con ‘porte girevoli’ che segnano il totale fallimento (senza ritorno) per la Raggi e per l’intero Movimento 5 Stelle. Un poltronificio indegno e vergognoso a scapito dei reali problemi della citta’”. Ad affermarlo, in una nota conGiunta, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Fabrizio Ghera, il capogruppo in Campidoglio di FDI Andrea De Priamo e il delegato allo sport capitolino per FDI, Alessandro Cochi. “Frongia- aggiungono- lascia in eredita’ la crisi degli ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – “Sedici avvicendamenti in cinque anni nella squadra di governo capitolina, con quello odierno di, rappresentano un record negativo difficilmente eguagliabile e l’schiaffo nei confronti dei cittadini romani.” “Gli storici portoni del Campidoglio, in questo lustro, sono stati sostituiti con ‘porte girevoli’ che segnano il totale(senza ritorno) per lae per l’intero Movimento 5 Stelle. Un poltronificio indegno e vergognoso a scapito dei reali problemi della citta’”. Ad affermarlo, in una nota con, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Fabrizio Ghera, il capogruppo in Campidoglio di FDI Andrea De Priamo e il delegato allo sport capitolino per FDI, Alessandro Cochi. “- aggiungono- lascia in eredita’ la crisi degli ...

Fedebianconos : @Richard53723060 @Voroklimef @Heisenberg_303 @borghi_claudio Non solo scoppia il bubbone, FdI ha dichiarato guerra… - infoitinterno : REGIONE, LUCENTE (FDI): BENE GIUNTA CHE INTENDE PORTARE AVANTI MIA RICHIESTA SU RAMELLI E PEDENOVI NELLE SCUOLE - lorenteggio : REGIONE, LUCENTE (FDI): BENE GIUNTA CHE INTENDE PORTARE AVANTI MIA RICHIESTA SU RAMELLI E PEDENOVI NELLE SCUOLE - CesareVanzetti : @lindatripodi @PoliticaPerJedi @EnricoLetta @virginiaraggi @PD_ROMA No, della Raggi in contrapposizione al candidat… - CesareVanzetti : @PoliticaPerJedi @EnricoLetta @virginiaraggi @PD_ROMA Meglio a pezzi che con fdi in giunta. E comunque invece che f… -