Empoli | Corsi | “Faremo il possibile per trattenere Dionisi”

"Faremo il possibile". Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ai microfoni di 'Italia 7' ribadisce la volontà di andare avanti nella prossima stagione con Alessio Dionisi, il tecnico del ritorno in serie A. "Io credo e voglio sperare che non ci siano problemi. Chiaramente qualche telefonata ci sarà di certo, me l'aspetto, come per quanto riguarda il nostro giovane direttore sportivo. Penso che la miglior cosa per tutti sia fare insieme una bella esperienza nel campionato di serie A che si preannuncia per noi sulla carta proibitivo, ma cercheremo di sovvertire i pronostici e di regalarci il nostro scudetto che per noi sarebbe la salvezza". Rocco Commisso "è venuto a vedere la partita della Primavera viola ad Empoli, abbiamo rapporti cordiali e a me sembra una persona molto ...

