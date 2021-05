Berrettini-Ruud, Masters1000 Madrid: programma semifinale, orario, tv, streaming (Di venerdì 7 maggio 2021) Il torneo Mutua Madrid Open 2021 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Madrid, in Spagna, vedrà domani disputarsi le semifinali del tabellone principale del singolare maschile, oltre alle semifinali di doppio. L’unico italiano ancora in corsa è la testa di serie numero 8, Matteo Berrettini, che domani se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. Il match di domani sarà il quarto dalle ore 13.30 sulla terra del Manolo Santana Stadium e si giocherà comunque non prima delle 21.00. Domani, sabato 8 maggio, sono in programma le semifinali del singolare e del doppio del torneo Mutua Madrid Open 2021 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontro Berrettini-Ruud in diretta tv su Sky Sport ed in ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Il torneo MutuaOpen 2021 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di, in Spagna, vedrà domani disputarsi le semifinali del tabellone principale del singolare maschile, oltre alle semifinali di doppio. L’unico italiano ancora in corsa è la testa di serie numero 8, Matteo, che domani se la vedrà con il norvegese Casper. Il match di domani sarà il quarto dalle ore 13.30 sulla terra del Manolo Santana Stadium e si giocherà comunque non prima delle 21.00. Domani, sabato 8 maggio, sono inle semifinali del singolare e del doppio del torneo MutuaOpen 2021 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su Sky Sport ed in ...

