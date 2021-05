Barbarisi Ism | Molti i fondi per imprese femminili | ma tante donne non li conoscono

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Labitalia) - Oggi, in Italia, leguidate dasono circa 1.300.000, il 22% del totale nazionale (dati Unioncamere), e la domanda di consulenza al femminile, proprio durante la pandemia, è aumentata del 40%. L'emergenza sanitaria però ha rallentato il trend di crescita che ha contraddistinto negli ultimi cinque anni le“rosa”. Ora, la legge di Bilancio 2021 ha introdotto un ricco pacchetto di misure per incentivare l'imprenditoria femminile. Si tratta del “Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile” che parte da una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. “Le cifre non sono esorbitanti, ma è un segnale imporper incentivare lea fare impresa”, afferma con Adnkronos/Labitalia Giancarlo, ceo di Ism ...