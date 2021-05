“Aiuto mi ha accoltellata” La telefonata choc in ospedale | poi il silenzio Si cerca una coppia

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 7 maggio 2021) Unadi una donna in stato di agitazione è arrivata la scorsa notte al pronto soccorso dell’Vito Fazzi di Lecce. Lei avrebbe detto di essere stata ferita a coltellate dal compagno, poi il telefono sarebbe passato all’uomo che avrebbe manifestato la volontà di togliersi la vita. E’ quanto riporta il Quotidiano di Puglia.L’ipotesi di un omicidio suicidio prende subito piede tra i Carabinieri che, anche con l’ausilio di droni, hanno passato al setaccio le campagne tra Avetrana ed Erchie per tutta la notte, alla ridelladella quale però non vi è traccia. Le ricerche continuano ancora adesso e sono coordinate dai Carabinieri di Francavilla Fontana. first appeared on Tarantini Time.