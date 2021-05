Zidane: «Applausi al Chelsea ma sono orgoglioso del mio Real» – VIDEO (Di giovedì 6 maggio 2021) Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Real Madrid contro il Chelsea Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Real Madrid contro il Chelsea nella semifinale di Champions League. Le sue parole. «Penso che abbiano giocato meglio in queste due partite, è una vittoria meritata. Abbiamo avuto occasioni a inizio gara, ma non abbiamo segnato e così è difficile. Non sono contento, ma è giusto riconoscere che hanno meritato la vittoria. Io sono contento per quello che abbiamo fatto in Champions fino ad adesso, abbiamo avuto tante difficoltà in stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Zinedineha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del suoMadrid contro ilZinedineha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del suoMadrid contro ilnella semifinale di Champions League. Le sue parole. «Penso che abbiano giocato meglio in queste due partite, è una vittoria meritata. Abbiamo avuto occasioni a inizio gara, ma non abbiamo segnato e così è difficile. Noncontento, ma è giusto riconoscere che hanno meritato la vittoria. Iocontento per quello che abbiamo fatto in Champions fino ad adesso, abbiamo avuto tante difficoltà in stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

