The Division si espande con nuovi videogiochi e nuovi media (Di giovedì 6 maggio 2021) Proprio oggi Ubisoft ha parlato delle novità in arrivo per l'universo di Tom Clancy's The Division, in occasione della presentazione del gioco free-to-play Tom Clancy's The Division: Heartland. Si è parlato anche di un aggiornamento per The Division 2 in arrivo quest'anno, e del film al momento in produzione con Netflix. Qua sotto trovate il comunicato integrale. "Il lancio di Tom Clancy's The Division ® nel 2016 ha segnato la prima nuova IP originale sotto il marchio Tom Clancy dal 2009 e ha superato molti record di vendite di Ubisoft. Il franchise ha proseguito il suo sviluppo con Tom Clancy's The Division ® 2, che è diventato uno dei giochi di maggior successo del 2019 e la sua espansione del 2020, The Division ® 2: Warlords of New York, è stata la più attiva nella storia del ...

