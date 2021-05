Promotica | MISE concede credito d’imposta per costi di quotazione

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) –, agenzia quotata su AIM Italia e specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, ha reso noto di aver ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione Generale per la Politica Industriale – L’Innovazione e le Piccole e Medie Imprese) il riconoscimento del– per un ammontare di 424.446,89 euro – pari al 50% delle spese di consulenza sostenute nellaa Piazza Affari. “Il riconoscimento deldi imposta per il processo diè un’ottima notizia – ha commentato Diego Toscani, amministratore delegato di– un contributo concreto alla nostra crescita aziendale. Dopo un debutto positivo sul mercato AIM Italia e un inizio 2021 sicuramente soddisfacente, ...

