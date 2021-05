Padre Guardiola: «Non escludo un ritorno di Pep al Barcellona. Messi…» (Di giovedì 6 maggio 2021) Valenti Guardiola, Padre dell’allenatore del Manchester City Pep, ha parlato ai microfoni di Radio Villa Trinidad Valenti Guardiola, Padre dell’allenatore del Manchester City Pep, ha parlato ai microfoni di Radio Villa Trinidad. Le sue dichiarazioni. ritorno AL Barcellona – «Mi sarebbe piaciuto che mio figlio tornasse al Barcellona, non escludo che possa farlo, come allenatore o per dare consigli. Non mi piacerebbe invece vederlo allenare la nazionale». MESSI – «Non lo so, Messi è una cosa a parte, l’ho visto giocare a 12 o 13 anni al Mini Estadi. È un fuoriclasse e penso che a Pep non dispiacerebbe averlo al Manchester City». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Valentidell’allenatore del Manchester City Pep, ha parlato ai microfoni di Radio Villa Trinidad Valentidell’allenatore del Manchester City Pep, ha parlato ai microfoni di Radio Villa Trinidad. Le sue dichiarazioni.AL– «Mi sarebbe piaciuto che mio figlio tornasse al, nonche possa farlo, come allenatore o per dare consigli. Non mi piacerebbe invece vederlo allenare la nazionale». MESSI – «Non lo so, Messi è una cosa a parte, l’ho visto giocare a 12 o 13 anni al Mini Estadi. È un fuoriclasse e penso che a Pep non dispiacerebbe averlo al Manchester City». L'articolo proviene da Calcio News 24.

