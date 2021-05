Oroscopo Toro, domani 7 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 6 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 7 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro. Amici del Toro, la vostra giornata di venerdì non sembra configurarsi come eccelsa, con un buon numero di pianeti positivi che vi sostengono e pochi pianeti negativi con un’influenza decisamente più marcata. In amore le cose sembrano poter andare per il meglio nel corso della giornata e i vostri orizzonti sembrano potersi allargare verso nuove opportunità. Ma Mercurio, Giove e Saturno vi invitano a controllare le economie, ponendovi davanti alcune sfide in questo senso, e sembrano volervi ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 7? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Amici del, la vostra giornata di venerdì non sembra configurarsi come eccelsa, con un buon numero di pianeti positivi che vi sostengono e pochi pianeti negativi con un’influenza decisamente più marcata. Inle cose sembrano poter andare per il meglio nel corso della giornata e i vostri orizzonti sembrano potersi allargare verso nuove opportunità. Ma Mercurio, Giove e Saturno vi invitano a controllare le economie, ponendovi davanti alcune sfide in questo senso, e sembrano volervi ...

