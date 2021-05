Operaio deceduto a Pagazzano | aveva 46 anni

(Di giovedì 6 maggio 2021) Un uomo di 46è morto a causa di un incidente sul lavoro: mentre era impiegato in un cantiere è stato schiacciato da un carico caduto dall'alto. Incidente sul lavoro amorto schiacciato da un carico in cantiere su Notizie.it.

FirenzePost : Morti lavoro: operaio deceduto in cantiere a Bergamo. La strage continua

dell'Ast, 52 anni, molto attivo nel sociale nella sua Amelia, era stato contagiato dal ... Qui purtroppo ènella giornata di mercoledì. A darne notizia è il sindaco amerino Laura ...La giornata di ieri si è aperta con la notizia di unucciso da un'enorme fresa industriale, ... L'elenco dimenticato Da Alfonso Cassese, 54 anni,il 2 gennaio scorso in Campania ...Operaio 46enne schiacciato da un carico, allarme morti bianche. Un uomo di 46 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere ...Un uomo di 46 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro: mentre era impiegato in un cantiere è stato schiacciato da un carico caduto dall'alto.