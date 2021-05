Open Fiber | a Modica sulla rampa di lancio cablaggio di 17mila unità immobiliare

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Astanno per partire i lavori diper la realizzazione di una rete di telecomunicazioni interamente in fibra ottica. La rete di ultima generazione – fa sapere– è realizzata in modalità FTTH (To The Home) l’unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi. L’avvio dei cantieri – spiega la società in una nota – segue la convenzione stipulata tra l’amministrazione comunale e l’azienda, patto finalizzato a regolare le modalità dell’intervento d’innovazione tecnologica. La società guidata dall’amministratore delegato Elisabetta Ripa ha pianificato nella città siciliana un investimento di circa 6 milioni di euro, fondi propri necessari aldi ...

fattoquotidiano : Cassa Depositi e Prestiti è pronta a conquistare il controllo di Open Fiber. E si prepara a portare avanti il proge… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Il governo avrebbe intenzione di abbandonare il progetto rete unica a banda larga, ha scritto Bloomberg - sissiisissi2 : RT @ilpost: Il governo avrebbe intenzione di abbandonare il progetto rete unica a banda larga, ha scritto Bloomberg - ilpost : Il governo avrebbe intenzione di abbandonare il progetto rete unica a banda larga, ha scritto Bloomberg - InvestireB : Draghi è pronto ad abbandonare rete unica, TIM crolla in Borsa | -

Ultime Notizie dalla rete : Open Fiber

A Modica stanno per partire i lavori diper la realizzazione di una rete di telecomunicazioni interamente in fibra ottica. La rete di ultima generazione " fa sapere" è realizzata in modalità FTTH (To The Home) l'...Secondo il quotidiano il progetto di una rete unica consarebbe stato accantonato, in quanto nel PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) non si fa alcun riferimento all'operazione. ...Il ministro ha spiegato che si vuole portare fibra, banda mobile, qualunque soluzione tecnologicamente atta a dare la banda ultralarga a tutti. "Lo faremo con delle gare e dei sussidi che potranno and ...Siglata convenzione col Comune per regolare le modalità dell’intervento tecnologico. Investimento privato di 6 milioni di euro, conclusione dei lavori entro 18 mesi ...