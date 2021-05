MotoE, Herrera also undergoes compartmental syndrome surgery (Di giovedì 6 maggio 2021) compartmental syndrome is affecting one rider after another in the world championship . First it was Jack Miller, who was slowed down over the first two rounds because of this, and then Fabio ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 6 maggio 2021)is affecting one rider after another in the world championship . First it was Jack Miller, who was slowed down over the first two rounds because of this, and then Fabio ...

Advertising

dianatamantini : MOTOMONDIALE - Altri interventi per sindrome compartimentale: si aggiungono alla lista il pilota Moto2 Bo Bendsneyd… - corsedimoto : MOTOMONDIALE - Altri interventi per sindrome compartimentale: si aggiungono alla lista il pilota #Moto2 Bo… - EpaddockIT : MotoE ?? World Cup: operazione per sindrome compartimentale all'avambraccio destro per Maria Herrera. La pilota del… - Teo_Gaud : #MotoE | Maria Herrera è stata operata per sindrome compartimentale, problema che accusava sin dai suoi allenamenti in motocross - motosprint : #MotoE, anche #Herrera operata di sindrome compartimentale -

Ultime Notizie dalla rete : MotoE Herrera MotoE, Herrera also undergoes compartmental syndrome surgery And yet last Sunday Herrera nevertheless completed the first MotoE race: 'I did what I could, but I'm proud I didn't retire and scored a ninth - place finish, which means we'll feel stronger come the ...

MotoE, anche Herrera operata di sindrome compartimentale Eppure domenica scorsa proprio la Herrera ha completato la prima gara di MotoE: ' Ho finito come potevo, ma sono orgoglioso di non essermi ritirata e di aver ottenuto una nona posizione che ci fa ...

Arm pump, sotto i ferri anche Bendsneyder (Moto2) e Herrera (MotoE) Corse di Moto Arm pump, sotto i ferri anche Bendsneyder (Moto2) e Herrera (MotoE) Altri interventi per sindrome compartimentale: si aggiungono alla lista il pilota Moto2 Bo Bendsneyder e la pilota MotoE María Herrera.

MotoE, anche Herrera operata di sindrome compartimentale Dopo Jack Miller e Fabio Quartararo, e prima di Aleix Espargaro, è stato il turno della pilota della classe elettrica di passare sotto i ferri per essere operata all’avambraccio ...

And yet last Sundaynevertheless completed the firstrace: 'I did what I could, but I'm proud I didn't retire and scored a ninth - place finish, which means we'll feel stronger come the ...Eppure domenica scorsa proprio laha completato la prima gara di: ' Ho finito come potevo, ma sono orgoglioso di non essermi ritirata e di aver ottenuto una nona posizione che ci fa ...Altri interventi per sindrome compartimentale: si aggiungono alla lista il pilota Moto2 Bo Bendsneyder e la pilota MotoE María Herrera.Dopo Jack Miller e Fabio Quartararo, e prima di Aleix Espargaro, è stato il turno della pilota della classe elettrica di passare sotto i ferri per essere operata all’avambraccio ...