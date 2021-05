Milano: Maroni, ‘Albertini ha fatto bene a sfilarsi, Lupi? Se poi perde compromette carriera’ (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano, 6 mag. (Adnkronos) – Roberto Maroni non ha dubbi: Gabriele Albertini ha fatto bene a sfilarsi dalla candidatura a sindaco di Milano per il centrodestra. “Per diversi motivi – spiega l’ex segretario della Lega ed ex governatore lombardo all’Adnkronos -. Probabilmente ha capito che non aveva il sostegno di tutti e Sala si può battere solo con il centrodestra convintamente unito”. Le motivazioni famigliari che ha fornito l’ex sindaco di Milano per tirarsi fuori dalla corsa, osserva Maroni, “sono quelle ufficiali ma probabilmente si è accorto che c’era qualcuno che non lo voleva, quindi non avrebbe avuto il sostegno convinto del centrodestra unito e rischiava di perdere con Sala, che è un osso duro”. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021), 6 mag. (Adnkronos) – Robertonon ha dubbi: Gabriele Albertini hadalla candidatura a sindaco diper il centrodestra. “Per diversi motivi – spiega l’ex segretario della Lega ed ex governatore lombardo all’Adnkronos -. Probabilmente ha capito che non aveva il sostegno di tutti e Sala si può battere solo con il centrodestra convintamente unito”. Le motivazioni famigliari che ha fornito l’ex sindaco diper tirarsi fuori dalla corsa, osserva, “sono quelle ufficiali ma probabilmente si è accorto che c’era qualcuno che non lo voleva, quindi non avrebbe avuto il sostegno convinto del centrodestra unito e rischiava dire con Sala, che è un osso duro”. L'articolo proviene da ...

