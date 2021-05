LIVE Lotta, Preolimpico Sofia in DIRETTA: Abraham Conyedo, ultima possibilità per andare alle Olimpiadi! Davidovi agli ottavi (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.01: In caso di superamento del primo turno, una formalità o quasi potrebbe rivelarsi per l’azzurro l’eventuale quarto di finale con uno tra l’honduregno Gino Tanislado Avila Dilbert e l’ivoriano Ulrich Elyse Manouan. L’eventuale semifinale determinante per le Olimpiadi potrebbe svolgersi contro il bulgaro Ahmed Sultanovich Bataev, avversario complicato ma non insormontabile. 9.00: Il tedesco Erik Thiele sarà senz’altro un ostacolo severo agli ottavi, ma comunque alla portata dell’italo-cubano. Il teutonico vanta un bronzo continentale in carriera e non andrà sottovalutato. 8.59: Assenti gli italiani nella categoria -125 kg, buona parte delle speranze azzurre di rimpinguare il contingente olimpico sono riposte oggi su Abraham Conyedo nella ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.01: In caso di superamento del primo turno, una formalità o quasi potrebbe rivelarsi per l’azzurro l’eventuale quarto di finale con uno tra l’honduregno Gino Tanislado Avila Dilbert e l’ivoriano Ulrich Elyse Manouan. L’eventuale semifinale determinante per le Olimpiadi potrebbe svolgersi contro il bulgaro Ahmed Sultanovich Bataev, avversario complicato ma non insormontabile. 9.00: Il tedesco Erik Thiele sarà senz’altro un ostacolo severo, ma comunque alla portata dell’italo-cubano. Il teutonico vanta un bronzo continentale in carriera e non andrà sottovalutato. 8.59: Assenti gli italiani nella categoria -125 kg, buona parte delle speranze azzurre di rimpinguare il contingente olimpico sono riposte oggi sunella ...

