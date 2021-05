Libia | la guerra del pesce | ferito comandante mazarese di un peschereccio

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 6 maggio 2021) La "del", in corso da anni nel Mediterraneo centrale, ha rischiato di fare una vittima. Giuseppe Giacalone, ildel"Aliseo" della flotta di Mazara del Vallo, è rimastodai colpi d'arma da fuoco sparati da una motovedetta militare libica. "Colpi di avvertimento in aria per fermare imbarcazioni che avevano sconfinato nelle nostre acque territoriali", dice il commodoro Masoud Ibrahim Abdelsamad, portavoce della Marina libica. Ma a smentirlo è il dato inoppugnabile di quella ferita d'arma da fuoco provocata da spari ad altezza d'uomo. La Marina militare italiana, intervenuta con la fregata "Libeccio" in soccorso dei tre pescherecci mitragliati, dice che le imbarcazioni italiane si trovavano "nella Zona di protezione di pesca libica" a 35 miglia a nord della ...