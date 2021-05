Isola 15, ex naufrago punge la produzione: “Non sono abbastanza litigioso per andare in studio” (Di giovedì 6 maggio 2021) Beppe Braida ha lasciato L’Isola dei Famosi da ormai più di tre settimane, eppure non abbiamo ancora visto il comico fare il suo ingresso all’interno degli studi di Canale 5 per commentare il suo percorso al game-show. Braida era entrato sin da subito in sintonia con il resto del cast dei naufraghi. Dopo poco tempo però ha dovuto abbandonare forzatamente il reality a causa di una spiacevole notizia che la produzione gli ha aveva comunicato riguardo la sua famiglia. Entrambi i genitori di Beppe, piuttosto anziani, erano stati colpiti dal Coronavirus. Lo showman ha voluto tranquillizzare attraverso il suo profilo Instagram tutti i suoi follower e quanti chiedono delle condizioni di salute dei suoi amati genitori: la mamma è finalmente guarita dal Covid-19 mentre il papà – come ha spiegato lui stesso – si trova ancora in ospedale nonostante si inizino a ... Leggi su isaechia (Di giovedì 6 maggio 2021) Beppe Braida ha lasciato L’dei Famosi da ormai più di tre settimane, eppure non abbiamo ancora visto il comico fare il suo ingresso all’interno degli studi di Canale 5 per commentare il suo percorso al game-show. Braida era entrato sin da subito in sintonia con il resto del cast dei naufraghi. Dopo poco tempo però ha dovuto abbandonare forzatamente il reality a causa di una spiacevole notizia che lagli ha aveva comunicato riguardo la sua famiglia. Entrambi i genitori di Beppe, piuttosto anziani, erano stati colpiti dal Coronavirus. Lo showman ha voluto tranquillizzare attraverso il suo profilo Instagram tutti i suoi follower e quanti chiedono delle condizioni di salute dei suoi amati genitori: la mamma è finalmente guarita dal Covid-19 mentre il papà – come ha spiegato lui stesso – si trova ancora in ospedale nonostante si inizino a ...

Advertising

Novella_2000 : Drusilla rivela di aver avuto una simpatia per un naufrago che “non concretizzava”, poi svela per chi fa il tifo… - infoitcultura : Isola dei Famosi, ex Naufrago si scaglia contro la produzione: “Scandaloso” - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Un campione di bellezza e notorietà: Ignazio Moser è ufficialmente un nuovo naufrago ?? #Isola - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Ignazio diventa un nuovo naufrago e la sua Cecilia tifa per lui direttamente dallo studio di #Isola ?? - _fedef3 : RT @ariafritta: Jedà una delle scoperte di questa isola pur non essendo naufrago come darti torto #ilPuntoZ -