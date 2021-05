Il comandante di un peschereccio italiano è stato ferito dai colpi di una motovedetta libica

(Di giovedì 6 maggio 2021) AGI - La Marinaha attaccato un gruppo di tre pescherecci italiani impegnati in una battuta al largo delle coste di Misurata. I motopesca Artemide, Aliseo e Nuovo Cosimo erano, secondo la Marina italiana, nelle acque della Tripolitania all'interno della zona definita "ad alto rischio". IldelAliseo di Mazara del Vallo, Giuseppe Giacalone, èa un braccio. L'equipaggio di un aereo da ricognizione P-72 ha rid'aver assistito ad alcunid'arma da fuoco di avvertimento da parte della. "È la seconda volta in una settimana che si spara ai lavoratori del mare. Non si può lasciare che tutto ciò continui" dice all'AGI il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci. ...

Il sindaco di Mazara: "Hanno sparata ad altezza uomo". In soccorso dell'imbarcazione Aliseo si è diretta sul posto la fregata Libeccio della Marina . - -Ha appena saputo quanto accaduto in Libia con il ferimento deldelAliseo. "Le barche non sanno più dove andare - dice - sono tutte ammassate in uno specchio di mare tra Malta ...MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) (ITALPRESS) – Il comandante del peschereccio Aliseo della marineria di Mazara del Vallo, Giuseppe Giacalone, è stato ferito da colpi di arma da fuoco esplosi dalla Guardia c ...LIBIA. Sono stati mitragliati dai guardia coste libici tre pescherecci italiani che oggi si trovavano al largo della Tripolitania. Uno di questi è il peschereccio "Aliseo" della flotta di Mazara del V ...