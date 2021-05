Facebook riapre la porta a Trump

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 6 maggio 2021) Se c’è una data nella quale il pendolo ha cominciato a tornare di nuovo dalla parte di Donaldè il 5 maggio. Sono successe due cose. Nella mattinata americana il comitato indipendente che sorveglia le decisioni diha detto che l’azienda ha fatto bene a sospendere l’ex presidente americano dalla piattaforma per i fatti del 6 gennaio, quando una folla diiani inferociti assaltò il Congresso. Però, dice il comitato, quella sospensione non può essere a tempo indefinito, dev’essere proporzionata eda ora in poi deve indicare con chiarezza quali sono i criteri che adotta quando prende le decisioni. Così(che controlla anche Instagram) va in senso opposto a Twitter, che invece aveva subito bandito a vita e in modo irrevocabile l’ex presidente americano. Il comitato dice a ...