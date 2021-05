“Dopo i 14 anni è consenso”, i problemi della legge italiana sulle violenze sessuali (Di giovedì 6 maggio 2021) Una storia di giustizia a metà che, in realtà, evidenzia un problema di fondo: in Italia occorre una revisione dei “limiti” di età all’interno del codice penale. La vicenda vede come protagonista (purtroppo vittima) Giada Vitale, una ragazza (ormai donna) che nel 2013 denunciò le molestie e le violenze sessuali perpetrate dal Parroco di Portocannone, in Molise. All’epoca dei fatti – era il 2009 – lei aveva solamente 13 anni e le morbose attenzioni di don Marino Genova si tramutarono ben presto in molestia e violenza sessuale. Il tutto proseguì per diversi anni, ma il processo che ha portato alla condanna definitiva (con tanto di pronunciamento della Corte di Cassazione) ha preso in esame solamente gli atti compiuti dal prelato fino a quando la giovane aveva 14 anni. Giada Vitale, gli ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Una storia di giustizia a metà che, in realtà, evidenzia un problema di fondo: in Italia occorre una revisione dei “limiti” di età all’interno del codice penale. La vicenda vede come protagonista (purtroppo vittima) Giada Vitale, una ragazza (ormai donna) che nel 2013 denunciò le molestie e leperpetrate dal Parroco di Portocannone, in Molise. All’epoca dei fatti – era il 2009 – lei aveva solamente 13e le morbose attenzioni di don Marino Genova si tramutarono ben presto in molestia e violenza sessuale. Il tutto proseguì per diversi, ma il processo che ha portato alla condanna definitiva (con tanto di pronunciamentoCorte di Cassazione) ha preso in esame solamente gli atti compiuti dal prelato fino a quando la giovane aveva 14. Giada Vitale, gli ...

lucianonobili : Poco fa, via Gregorio XI. L’asfalto cede, per l’ennesima volta, un camion rimane bloccato in bilico. Strada chiusa… - matteosalvinimi : Aiutare le persone mi rende felice, migliorare la vita di migliaia di persone dà un senso al nostro impegno. Per un… - francescoseghez : Dire che tra 10 anni avremo 1,4 milioni di studenti in meno significa dire che tra 20/25 avremo circa il 6% in meno… - popoloZeta : RT @matteosalvinimi: Non stupisce, dopo le scioccanti rivelazioni di Palamara, leggere in questi giorni di “logge segrete” delle quali fare… - yellowvtae : non riesco a capire perché persone come jesy, dopo anni di amicizia, chiuda così i loro rapporti con le altre della… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo anni Lo spazio per parlare dell'emozione, incontro con Filippo Meneghetti, regista di Due ... distribuito da Teodora Film , dopo la pausa tecnica della pandemia. Ne abbiamo parlato con il ...onesta della vita e in questo senso mi interessava molto raccontare il corpo di persone di quasi 70 anni.

Pensioni, Tridico: flessibilità per evitare scalone "E' una riforma sperimentale, durava tre anni e finisce al 31 dicembre", sottolinea, spiegando che "non è corretto portare sempre il discorso sullo scalone". "Dopo Quota 10 0 non c'è la fine del ...

Napoleone 200 anni dopo Il Torinese Covid test per la Maturità e a settembre i vaccini Arrivo a scuola 15 minuti prima del previsto e uscita subito dopo aver svolto gli esami, distanza di 2 metri dalla commissione d'esame, utilizzo della mascherina e presenza, al momento del colloquio, ...

Social è responsabilità, Antonio Palmieri ci parla della nuova realtà digitale Partendo dallo scontro tra i social e Trump, l’autore opera una riflessione sul rapporto tra piattaforme digitali e società, indagando su criticità e prospettive ...

... distribuito da Teodora Film ,la pausa tecnica della pandemia. Ne abbiamo parlato con il ...onesta della vita e in questo senso mi interessava molto raccontare il corpo di persone di quasi 70"E' una riforma sperimentale, durava tree finisce al 31 dicembre", sottolinea, spiegando che "non è corretto portare sempre il discorso sullo scalone". "Quota 10 0 non c'è la fine del ...Arrivo a scuola 15 minuti prima del previsto e uscita subito dopo aver svolto gli esami, distanza di 2 metri dalla commissione d'esame, utilizzo della mascherina e presenza, al momento del colloquio, ...Partendo dallo scontro tra i social e Trump, l’autore opera una riflessione sul rapporto tra piattaforme digitali e società, indagando su criticità e prospettive ...