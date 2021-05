Daydreamer, trama 6 maggio 2021: Can e Sanem ai ferri corti? (Di giovedì 6 maggio 2021) Anticipazioni Daydreamer oggi 6 maggio 2021 con il litigio tra Sanem e Can che non hanno intenzione di scusarsi a vicenda. Cosa sta per accadere in Turchia? Il litigio tra Can e Sanem La trama Daydreamer oggi 6 maggio 2021 non lascia molto all'immaginazione e i due innamorati continuano a litigare per tutto e per tutti. Come sappiamo oramai Can ha perso la sua memoria e Sanem sta facendo di tutto per fare in modo che la recuperi quanto prima: purtroppo però ogni suo tentativo è inutile, dal vestirsi come una volta sino a provocarlo per litigare su cose stupide. Nelle puntate precedenti, Sanem e Can sono talmente presi da altre faccende che non si ricordano di avere una agenzia compromettendo il loro ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 6 maggio 2021) Anticipazionioggi 6con il litigio trae Can che non hanno intenzione di scusarsi a vicenda. Cosa sta per accadere in Turchia? Il litigio tra Can eLaoggi 6non lascia molto all'immaginazione e i due innamorati continuano a litigare per tutto e per tutti. Come sappiamo oramai Can ha perso la sua memoria esta facendo di tutto per fare in modo che la recuperi quanto prima: purtroppo però ogni suo tentativo è inutile, dal vestirsi come una volta sino a provocarlo per litigare su cose stupide. Nelle puntate precedenti,e Can sono talmente presi da altre faccende che non si ricordano di avere una agenzia compromettendo il loro ...

Advertising

redazionetvsoap : #daydreamer #anticipazioni La #trama di #domani, #6maggio - infoitcultura : Daydreamer, trama 5 maggio 2021: la decisione di Can - infoitcultura : Daydreamer, trama 4 maggio 2021: Leyla salva l'agenzia? - ItsLucyEm : DayDreamer, trama 7/05: Ayca si presenta in agenzia per l'incontro con Can - infoitcultura : Daydreamer, trama 3 maggio 2021: Can getta la spugna -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer trama Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 6 maggio 2021 Qui la trama completa di Daydreamer . Scopri le Trame delle Anticipazioni di Daydreamer dal 3 al 7 maggio 2021

Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 5 maggio 2021 Sanem è felice per la sorella, ma possibile che Can non si degni di ringraziare per una volta anche lei? Qui la trama completa di Daydreamer Scopri le Trame delle Anticipazioni di Daydreamer dal 3 al ...

Anticipazioni Daydreamer 6 maggio 2021 TVSerial.it DayDreamer, anticipazioni dal 10 al 14 maggio: trame prossima settimana Anticipazioni DayDreamer: le trame da lunedì 10 a venerdì 14 maggio La soap DayDreamer è alle sue battute finali. Queste sono le ultime settimane per la ...

Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 6 maggio 2021 Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 6 maggio 2021 ...

Qui lacompleta di. Scopri le Trame delle Anticipazioni didal 3 al 7 maggio 2021Sanem è felice per la sorella, ma possibile che Can non si degni di ringraziare per una volta anche lei? Qui lacompleta diScopri le Trame delle Anticipazioni didal 3 al ...Anticipazioni DayDreamer: le trame da lunedì 10 a venerdì 14 maggio La soap DayDreamer è alle sue battute finali. Queste sono le ultime settimane per la ...Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 6 maggio 2021 ...