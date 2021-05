Caterina Collovati smaschera colui che gli stava rendendo la vita un inferno : ecco chi è (Di giovedì 6 maggio 2021) L’ “aguzzino” è stato smascherato ed a farlo è stata proprio Caterina Collovati. Ma di chi si tratta? Andiamo a scoprirlo insieme Caterina Collovati (Instagram)Il fenomeno degli hater si è sviluppato naturalmente con l’avvento dei social network. Il fatto di trovarsi dietro ad uno schermo e ad una tastiera, spesso fa sentire al sicuro chi decide di insultare il prossimo. In certi casi le critiche possono essere accettate, soprattutto se non sono condite dalla maleducazione. In altri invece, si arriva ad accuse pesanti, se non addirittura agli insulti. Un tale comportamento non può essere tollerato, tuttavia spesso chi subisce questo tipo di attacchi ha ben poche armi di difesa. Caterina Collovati è soltanto l’ennesimo esempio di un personaggio famoso ... Leggi su kronic (Di giovedì 6 maggio 2021) L’ “aguzzino” è statoto ed a farlo è stata proprio. Ma di chi si tratta? Andiamo a scoprirlo insieme(Instagram)Il fenomeno degli hater si è sviluppato naturalmente con l’avvento dei social network. Il fatto di trovarsi dietro ad uno schermo e ad una tastiera, spesso fa sentire al sicuro chi decide di insultare il prossimo. In certi casi le critiche possono essere accettate, soprattutto se non sono condite dalla maleducazione. In altri invece, si arriva ad accuse pesanti, se non addirittura agli insulti. Un tale comportamento non può essere tollerato, tuttavia spesso chi subisce questo tipo di attacchi ha ben poche armi di difesa.è soltanto l’ennesimo esempio di un personaggio famoso ...

