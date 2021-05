Casillas in ospedale dopo un malore (Di giovedì 6 maggio 2021) Paura per Iker Casillas, l’ex portiere del Real Madrid in ospedale dopo un malore. Gli accertamenti hanno escluso un infarto. Iker Casillas di nuovo in ospedale per problemi al cuore: lo rendono noto i media spagnoli, secondo cui l’ex portiere del Real Madrid ha accusato un malore improvviso durante una partita di padel con gli amici. Iker Casillas, come ricostruito dai media spagnoli, stava giocando con gli amici a padel quando è stato colto ma un malore improvviso. Casillas sarebbe stato allarmato dal battito anomalo del cuore e da un dolore al petto, due sintomi di un problema cardiaco in un soggetto che solo nel 2019 era stato colpito da un infarto durante un allenamento. L’ex portiere del Real ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 6 maggio 2021) Paura per Iker, l’ex portiere del Real Madrid inun. Gli accertamenti hanno escluso un infarto. Ikerdi nuovo inper problemi al cuore: lo rendono noto i media spagnoli, secondo cui l’ex portiere del Real Madrid ha accusato unimprovviso durante una partita di padel con gli amici. Iker, come ricostruito dai media spagnoli, stava giocando con gli amici a padel quando è stato colto ma unimprovviso.sarebbe stato allarmato dal battito anomalo del cuore e da un dolore al petto, due sintomi di un problema cardiaco in un soggetto che solo nel 2019 era stato colpito da un infarto durante un allenamento. L’ex portiere del Real ...

Advertising

infoitsport : Casillas trasportato in ospedale, che spavento: stava giocando a Padel - infoitsport : Casillas, i problemi di cuore non hanno mai fine: notte in ospedale - infoitsport : Casillas trasportato in ospedale, che spavento: stava giocando a Padel - infoitsport : Dalla Spagna: 'Problemi al cuore, Casillas di nuovo in ospedale' - zazoomblog : Casillas di nuovo in ospedale: malore mentre giocava a padel - #Casillas #nuovo #ospedale: #malore -