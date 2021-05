Borsa: Milano (+0,74%) avanza con le banche, scivola Tim (Di giovedì 6 maggio 2021) La Borsa di Milano (+0,74%) avanza ancora rispetto all'avvio di seduta. Piazza Affari è sostenuta dalle banche, dopo le prime trimestrali, mentre scivola Tim ( - 6%), dopo le notizie sulla Rete Unica ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) Ladi(+0,74%)ancora rispetto all'avvio di seduta. Piazza Affari è sostenuta dalle, dopo le prime trimestrali, mentreTim ( - 6%), dopo le notizie sulla Rete Unica ...

