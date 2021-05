Biden | no ai brevetti dei vaccini anticovid Opposizione delle case farmaceutiche

Advertising

HuffPostItalia : La svolta di Joe Biden: sì alla sospensione dei brevetti dei vaccini anti-Covid - tigella : Gli Stati Uniti di Biden pronti a sostenere la sospensione dei brevetti sui vaccini anti-Covid. Dove sono quelli ch… - Avvenire_Nei : Biden muove il mondo dei vaccini: «Sì alla sospensione dei brevetti» - GabrieleBonarr1 : RT @sruotolo1: #Usa #pandemia Finalmente la svolta nella lotta al #Covid_19. La proposta del presidente #Biden di sospendere i brevetti sui… - TizianaFerrario : Brevetti liberi per i vaccini. La nuova battaglia di #Biden. Dobbiamo essere tutti vaccinati per vincere la pandemi… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden brevetti

Il presidente statunitense Joeha annunciato che la sua amministrazione è favorevole a rimuovere le protezioni deisui vaccini anticovid e che si impegnerà attivamente in questo senso nei negoziati in corso al Wto. ...Ma la novità geopolitica più importante è la decisione americana di concedere libero accesso aisui vaccini detenuti dalle Big Pharma. "L'amministrazione crede fortemente nelle protezioni ...Vaccini Covid. I perché della mossa a sorpresa di Daniela Minerva. (reuters). L'amministrazione Usa chiede di rimuovere la proprietà intellettuale degli anti-Covid. Perché la scienza ha ben spiegato c ...“L'amministrazione crede fortemente nelle protezioni della proprietà intellettuale, ma per porre fine a questa pandemia sostiene la revoca di queste protezioni per i vaccini contro il Covid-19", ha di ...