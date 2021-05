Baseball, Serie A 2021: il regolamento e la suddivisione dei gironi (Di giovedì 6 maggio 2021) La Serie A di Baseball 2021 è pronta a partire, con una formula tutta nuova, che vedrà al via ben 33 formazioni, divise in sette gironi da quattro squadre ed uno da cinque. Una vera e propria riforma, per un format che si aprirà già in questo fine settimana. La prima fase vedrà disputarsi gare di andata e ritorno per ogni raggruppamento, con le prime classificate che accederanno alla seconda fase, composta da due gironi da quattro squadre. Anche questa volta è prevista una doppia sfida, e le prime si giocheranno lo Scudetto nelle Italian Baseball Series, in programma tra il 20 ed il 29 agosto. Le sei uscite dalla seconda fase rimarranno però in corsa per un posto in Europa, affrontandosi in tre sfide incrociate, a cui si unirà la perdente delle Italian ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) LaA diè pronta a partire, con una formula tutta nuova, che vedrà al via ben 33 formazioni, divise in setteda quattro squadre ed uno da cinque. Una vera e propria riforma, per un format che si aprirà già in questo fine settimana. La prima fase vedrà disputarsi gare di andata e ritorno per ogni raggruppamento, con le prime classificate che accederanno alla seconda fase, composta da dueda quattro squadre. Anche questa volta è prevista una doppia sfida, e le prime si giocheranno lo Scudetto nelle Italians, in programma tra il 20 ed il 29 agosto. Le sei uscite dalla seconda fase rimarranno però in corsa per un posto in Europa, affrontandosi in tre sfide incrociate, a cui si unirà la perdente delle Italian ...

