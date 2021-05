Zingaretti: “Lista over 80 indecisi data ai medici di base. Vanno cercati”. (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Stiamo distribuendo a tutti i medici di medicina generale i nomi dei pazienti over 80 che non si sono iscritti« nel sistema di prenotazione, »per cercarli e tornare a domandare loro di vaccinarsi«. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo alla trasmissione “Uno Mattina”. Secondo il governatore, è fondamentale che vengano trovati e convinti a vaccinarsi, sia per la loro salute che per evitare che si propaghi il virus e le sue varianti Commenti Navigazione articoli Disneyland, il bacio tra Biancaneve e il Principe diventa un caso: “Non è consensuale” INDIA: RIVOLTA CONTRO LE SQUADRE DI VACCINATORI L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Stiamo distribuendo a tutti idina generale i nomi dei pazienti80 che non si sono iscritti« nel sistema di prenotazione, »per cercarli e tornare a domandare loro di vaccinarsi«. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola, intervenendo alla trasmissione “Uno Mattina”. Secondo il gnatore, è fondamentale che vengano trovati e convinti a vaccinarsi, sia per la loro salute che per evitare che si propaghi il virus e le sue varianti Commenti Navigazione articoli Disneyland, il bacio tra Biancaneve e il Principe diventa un caso: “Non è consensuale” INDIA: RIVOLTA CONTRO LE SQUADRE DI VACCINATORI L'articolo proviene da City Roma News.

Maschere1 : Vaccino Lazio, Zingaretti: «La lista degli over 80 indecisi consegnata ai medici di base: vanno cercati» - maelmale : RT @Anna302478978: @d_essere Zingaretti abbiamo la lista dei soldi da lei 'smarriti' in acquisti fantasma per il Covid vada a cercare che… - GirolamoMaggio : RT @GioChirilly: Le liste degli indecisi... Anna Frank rabbrividirebbe Vaccino Lazio, Zingaretti: «La lista degli over 80 indecisi consegn… - Mikepub1 : RT @GioChirilly: Le liste degli indecisi... Anna Frank rabbrividirebbe Vaccino Lazio, Zingaretti: «La lista degli over 80 indecisi consegn… - gilaut62 : RT @Letargo6: Vaccino Zingaretti: «La lista degli over 80 indecisi consegnata ai medici di base: vanno cercati!» COMINCIO A PROVARE UN SENS… -