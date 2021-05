XFactor | Alessandro Cattelan dice addio al programma | chi lo sostituirà?

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il talent musicale in onda su Sky è in cerca di un conduttore o conduttrice Si è conclusa con la stagione andata in onda quest’anno di X Factor, l’esperienza quasi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

blogtivvu : #XFactor a caccia di conduttore dopo Alessandro Cattelan: un nome in pole position -

Ultime Notizie dalla rete : XFactor Alessandro

TPI

... l'emiliano John Strada, Rosa d'Alise (già concorrente di Amici e), Sarah . Tutti ... rappresentanti di categorie, sportivi (ci sarà anche il ferrareseDuran, ex pugile campione ...Dopo il definitivo addio diCattelan le indiscrezioni sul nome del prossimo conduttore del talent di Sky X - Factor Dopo diversi anni passati alla guida di X - FactorCattelan annuncia il definitivo abbandono della conduzione del talent. A quanto pare infatti il presentatore avrebbe già in programma di trasferirsi negli studi Rai per proseguire da lì, ...Inizia il toto nomi per "X Factor" e per una volta, più che per i giudici per il conduttore. È ormai cosa che Alessandro Cattelan ...La conduttrice ha smentito le voci sul suo conto e lo ha fatto con un video ironico su Instagram: le sue parole ...