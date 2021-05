nestquotidiano : Vaccini, Sileri “Seconda dose di Pfizer a 42 giorni un’opportunità” - IlModeratoreWeb : Vaccini, Sileri “Seconda dose di Pfizer a 42 giorni un’opportunità” - - Tele_Nicosia : Vaccini, Sileri “Seconda dose di Pfizer a 42 giorni un’opportunità” - FabioBenedett18 : RT @valy_s: PANICO A #DIMARTEDI. Il prof. Bellavite distrugge la narrazione sui “vaccini #COVID19”: sono sperimentali, non sono chiari gli… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Vaccini, Sileri “Seconda dose di Pfizer a 42 giorni un’opportunità” - -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Sileri

LabParlamento

...causa della riluttanza verso questiin tutta Italia, ma in alcune aree del paese purtroppo è così, dobbiamo sensibilizzare di più la popolazione. Io lo farei subito". outstream Secondo......ha dichiarato nel corso della sua intervista di non essere d'accordo con Pierpaolo, ... ma è emerso che iproteggerebbero dalla morte 'non nel 99% dei casi, ma nell' 85% ' e le stime ...Il sottosegretario alla Salute: "In alcune aree del paese vi è una riluttanza nei confronti di AstraZeneca. Bisogna parlare con i nostri cittadini per dirgli che è un vaccino sicuro" ...ROMA (ITALPRESS) – La seconda dose dei vaccini Pfizer e Moderna entro 42 giorni “è un’opportunità. Io lo dissi già a gennaio all’inizio della terza ondata, cosi come altri scienziati, di fare come il ...