USA, scorte petrolio settimanali in calo di 8 milioni di barili (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Diminuiscono molto più delle attese le scorte di greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 30 aprile 2021, sono scesi di circa 8 milioni di barili a 485,1 MBG, contro attese per un calo di 2,4 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un decremento di 2,9 milioni a 136,2 MBG, contro attese per una discesa di 1,1 milioni, mentre le scorte di benzine hanno registrato un aumento di 0,7 milioni a quota 235,8 MBG (era atteso un calo di 0,7 milioni). Le riserve strategiche di petrolio sono calate di 1 milione a 633,4 MBG. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Diminuiscono molto più delle attese ledi greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 30 aprile 2021, sono scesi di circa 8dia 485,1 MBG, contro attese per undi 2,4. Gli stock di distillati hanno registrato invece un decremento di 2,9a 136,2 MBG, contro attese per una discesa di 1,1, mentre ledi benzine hanno registrato un aumento di 0,7a quota 235,8 MBG (era atteso undi 0,7). Le riserve strategiche disono calate di 1 milione a 633,4 MBG.

USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 30 aprile USA, Scorte petrolio nella settimana del 30 aprile su base settimanale (WoW) - 7,99 Mln barili , in calo rispetto al precedente 90K barili (la previsione era - 2,35 Mln barili). 05 - 05 - 2021 04:40

Balzo del petrolio, il Brent sfiora i $70 al barile. Che succede? Inizio settimana di forti rialzi per il petrolio, con il Brent che arriva a sfiorare oggi i 70 dollari al barile. Spicca il volo anche il Wti, ora in area 66,6. Dimenticata la fiammata dei contagi in ...

