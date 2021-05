Rione Traiano, sequestrati 2 chili di droga: erano nascosti in un cassonetto (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le forze dell’ordine scoprono al Rione Traiano 2 chili di droga nascosti in un cassonetto. Venticinque perquisizioni in seguito all’operazione. Scoperti degli stupefacenti in un cassonetto in Via Catone (Foto via social)I carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli-Bagnoli e del reggimento della Campania hanno scoperto oltre due chili di droga al Rione Traiano. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto gli stupefacenti all’interno di un cassonetto a via Catone. Stando a quanto verbalizzato, i militari hanno sequestrato 377 grammi di marijuana, quasi 1 chilo e 800 grammi di hashish e 400 grammi di cocaina. POTREBBE INTERESSARTI >>> Napoli, documenti falsi per immigrati: 14 misure ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le forze dell’ordine scoprono aldiin un. Venticinque perquisizioni in seguito all’operazione. Scoperti degli stupefacenti in unin Via Catone (Foto via social)I carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli-Bagnoli e del reggimento della Campania hanno scoperto oltre duedial. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto gli stupefacenti all’interno di una via Catone. Stando a quanto verbalizzato, i militari hanno sequestrato 377 grammi di marijuana, quasi 1 chilo e 800 grammi di hashish e 400 grammi di cocaina. POTREBBE INTERESSARTI >>> Napoli, documenti falsi per immigrati: 14 misure ...

