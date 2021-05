Quando Mourinho disse: “Voto a destra”. Bentornato a casa Special One (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag – Quando Mourinho disse “Voto a destra” era il gennaio del 2016. Da allora di acqua sotto i ponti del London Bridge ne è passata, senza che lui sia mutato di una virgola. Lo Special One è sempre lì, a surfare controcorrente. Di politica però non ha più parlato, così restano impresse quelle dichiarazioni di cinque anni fa con cui riuscì dove riesce sempre benissimo: far discutere. Mourinho e quel Voto a destra “E’ la scelta migliore per il nostro Paese. E’ la prima volta che mi espongo pubblicamente, lo faccio perché penso che, oggi più che mai, il Portogallo abbia bisogno della scelta giusta“. A chi si riferiva Mourinho? A Marcelo Rebelo de Sousa, allora candidato della destra lusitana e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag –” era il gennaio del 2016. Da allora di acqua sotto i ponti del London Bridge ne è passata, senza che lui sia mutato di una virgola. LoOne è sempre lì, a surfare controcorrente. Di politica però non ha più parlato, così restano impresse quelle dichiarazioni di cinque anni fa con cui riuscì dove riesce sempre benissimo: far discutere.e quel“E’ la scelta migliore per il nostro Paese. E’ la prima volta che mi espongo pubblicamente, lo faccio perché penso che, oggi più che mai, il Portogallo abbia bisogno della scelta giusta“. A chi si riferiva? A Marcelo Rebelo de Sousa, allora candidato dellalusitana e ...

