Nick kamen è morto a soli 59 anni | per una grave malattia

(Di mercoledì 5 maggio 2021)cantante e modello britco, si è spento a59, lo riferiscono i media britci. Nato il 15 aprile 1962 a Harlow, in Essex, divenne famoso in tutto il mondo per uno spot pubblicitario sui jeans della Levi’s 501, lanciato nel 1985 e ambientato in una lavanderia a gettoni.pseudonimo di Ivor Neville, fu notato da Madonna proprio grazie al video pubblicitario, insieme alla Star Veronica Ciccone nacque una collaborazione nella produzione del brano pop ‘Each Time You Break My Heart‘. Suo amico di sempre è Boy George, il quale lo ricorda così, “Riposa in pace……l’uomo più bello e dolce di tutti”dopo aver ...

SkyTG24 : Morto Nick Kamen, cantante tra le icone degli anni Ottanta - Agenzia_Ansa : È morto Nick Kamen, dallo spot dei jeans alla musica pop. Aveva 59 anni #ANSA - fanpage : Ultim'ora È morto #NickKamen - addictedtoash__ : no ma sad è morto Nick Kamen - stillxrebba : comunque io ho un sacco di vinili di nick kamen perché era l’idolo di mia mamma -

Ultime Notizie dalla rete : Nick kamen

, una delle icone pi celebri degli anni '80, morto per un tumore a 59 anni. Era malato dal 2018 e la notizia della scomparsa stata annunciata sui social media. R. I. P. ha scritto l'amico ...Galleria fotografica4 di 10 Oppure, resteranno di lui alcuni tormentoni mondiali come "Each time you break my heart" o "loving you is sweeter than ever". Infine, potrà rimanere nella ...LONDRA (ITALPRESS) - È morto all'etá di 59 ann l'ex modello e cantante Nick Kamen. Lo ha confermato alla BBC un amico della sua famiglia. Kamen era diventato famoso per un spot pubblicitario di Levi's ...LONDRA (ITALPRESS) – E’ morto all’età di 59 ann l’ex modello e cantante Nick Kamen. Lo ha confermato alla BBC un amico della ...