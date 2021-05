‘Mussolini | pfui’ | undici punti che mostrano ciò di cui il Duce non è stato capace

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Con Franco Sircana, amico fin dal liceo, storico militante radicale, parlavamo spesso di scrivere un libro che avremmo intitolato “Mussolini, pfui”, per dimostrare che ilnon è, in venti anni di potere assoluto, di fare dell’Italia un paese più ricco e più moderno: un giudizio che a noi appariva ovvio, ma che non è condiviso da tutti gli italiani. Purtroppo Franco è venuto a mancare prematuramente e solo ora provo a buttar giù qualche considerazione sull’argomento, sollecitato anche dalla lettura di un recente libro di Francesco Filippi (Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo), dal quale attingo molte delle notizie che seguono. L’economia. Una delle “avventure” delin economia si chiamò “Quota Novanta”, una operazione volta a fissare il cambio fra ...