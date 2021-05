Follia a Roma. ‘Vi ammazzo’ e minaccia con un coltello tre ragazze (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ha dato prima in escandescenze senza motivo, poi armata di coltello ha minacciato di morte tre ragazze a lei sconosciute. E’ successo nella serata di ieri, quando i Carabinieri Carabinieri della Stazione Roma piazza Farnese sono intervenuti in Piazza Benedetto Cairoli. Qui tre giovani, di 18, 20 e 21 anni, avevano segnalato di aver incrociato una donna che, coltello alla mano, le aveva minacciate. Leggi anche: Abusi sessuali su minori, materiale pedopornografico e sfruttamento: dall’Inghilterra a Roma, arrestato latitante minaccia tre ragazze con un coltello Stando al racconto delle giovani, la donna, alla loro vista e senza alcun valido motivo, ha dato in escandescenze e ha iniziato ad inveire contro di loro, poi ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ha dato prima in escandescenze senza motivo, poi armata dihato di morte trea lei sconosciute. E’ successo nella serata di ieri, quando i Carabinieri Carabinieri della Stazionepiazza Farnese sono intervenuti in Piazza Benedetto Cairoli. Qui tre giovani, di 18, 20 e 21 anni, avevano segnalato di aver incrociato una donna che,alla mano, le avevate. Leggi anche: Abusi sessuali su minori, materiale pedopornografico e sfruttamento: dall’Inghilterra a, arrestato latitantetrecon unStando al racconto delle giovani, la donna, alla loro vista e senza alcun valido motivo, ha dato in escandescenze e ha iniziato ad inveire contro di loro, poi ha ...

CorriereCitta : Follia a Roma. ‘Vi ammazzo’ e minaccia con un coltello tre ragazze - dialessandro5 : @ForNapoliSempre @napolista @Chiariello_CS @maxgallico Cambiare allenatore ora che lottiamo per la champions è foll… - AmbrettaM : @rep_roma E così da decenni il 70% degli utenti non paga nulla gli stranieri poi sono totalmente esenti dal pagamen… - CervelloEx : RT @tetrabondi: Se prima della pandemia @Roma era assolutamente non vivibile per una persona in sedia a rotelle ora siamo proprio alla foll… - trimpa48 : RT @SabrinaSunny24: @Misurelli77 @sindaco_roma Poveri Bambini Le prime vittime innocenti della Follia umana. -