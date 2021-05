Esercito | Palermo | inaugurato monumento ai caduti militari nelle missioni internazionali 2

lifestyleblogit : Esercito, inaugurato a Palermo monumento dedicato ai caduti - - StreetNews24 : E’ stato inaugurato a Palermo, alla presenza delle massime Autorità cittadine, il primo monumento in Sicilia dedica… - StraNotizie : Esercito, inaugurato a Palermo monumento dedicato ai caduti - StraNotizie : Esercito, inaugurato a Palermo monumento dedicato ai caduti - fisco24_info : Esercito, inaugurato a Palermo monumento dedicato ai caduti: E’ stato inaugurato a Palermo, alla presenza delle mas… -

Ultime Notizie dalla rete : Esercito Palermo

Adnkronos

Il sindaco Leoluca Orlando conferisce la cittadinanza onoraria alla Brigata Aosta di stanza adi Raffaella Cosentino - Montaggio: Claudio Vajana... nato anel 1952, si è laureato in Giurisprudenza nel 1975 e in Storia nel 1986, sempre all'... lo scorso anno, il generale di Corpo d'Armata e capo di Stato Maggiore dell', Salvatore ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Il monumento, installato in uno dei luoghi più ricchi di storia della città, è un “riconoscimento all’impegno dei giovani siciliani – studenti e militari – sui ...Palermo, 5 mag. (Adnkronos) - E' stato inaugurato a Palermo, alla presenza delle massime Autorità cittadine, il primo monumento in Sicilia dedicato ...