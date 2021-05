È morto Nick Kamen | modello e cantautore britannico | pupillo di Madonna

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 5 maggio 2021) E’inglese, lanciato al successo da. Fu lei a sceglierlo nel he scelse 1986 per interpretare la canzone che aveva scritto con Stephen Bray: Each Time You Break My Heart.aveva 59 anni e la notizia della sua morte è stata data via Instagram dall’amico Boy George. Al momento non sono note le cause del decesso.era il nome d’arte di Ivor Neville, nato nell’Essex. Prima di diventare noto come cantante, raggiunse la notorietà a 18 anni grazie alla pubblicità uscita in tutto il mondo dei jeans Levi’s 501.lo notò proprio in quello spot e decise di contattarlo per affidargli la sua canzone.