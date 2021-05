De Niro e Federer | due campioni in un unico e divertente video

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Le bellezze della Svizzera in unpubblicitario che vede come protagonisti Robert Dee il tennista Roger. Ecco la clip! Per rilanciare il turismo, la Svizzera ha presentato unpubblicitario che vede come protagonisti il tennista svizzero Rogere l‘attore due volte premio Oscar, Robert De. La clip dal titolo “No Drama” è diventata virale sui social network per il suo stile ironico. Nella clip pubblicitaria, De, di fronte al suo pc, apre un film in cui vengono mostrate tutte le bellezze della Svizzera accompagnate dall’iconico “jodel” canto tipico del Paese., che in precedenza ha chiesto a Dedi fare un film sulla Svizzera, riceve unachiamata ...

Ultime Notizie dalla rete : Niro Federer

... scegliendo due stelle come Rogere Robert Deche chiacchierano al telefono tra Newyork e l'incantevole Zermatt di un ipotetico film ambientato proprio lì. "Avete montagne, resort, ...Robert Dee Rogerprotagonisti del nuovo spot per la promozione delle vacanze in Svizzera. Nel video Rogerpropone a Robert Dedi girare un film in Svizzera, mostrando tutte le ...Le bellezze della Svizzera in un video pubblicitario che vede come protagonisti Robert De Niro e il tennista Roger Federer. Ecco la clip!Robert De Niro e Roger Federer protagonisti del nuovo spot per la promozione delle vacanze in Svizzera. Nel video Roger Federer propone a Robert De Niro di girare un film in Svizzera, mostrando tutte.