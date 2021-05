Da Elite Odyssey a Haunted Space | perché gaming e spazio vanno a braccetto

Leggi su wired

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “REALTÀ IN FASE DI AGGIORNAMENTO Quel giorno, tutti vivranno in posti come questo: i nostri corpi inanimati saranno affidati alle cure di qualche macchina gentile, mentre le menti vagheranno in posti nei quali i corpi non potranno seguirle”. Come sempre accade anche alla fantascienza più visionaria, si è avverato quello che Charles Stross, una decina di anni fa, descriveva in Arresto di sistema (Zona42). Ambientato a Edimburgo nel 2017, il romanzo racconta di una rapina capace di inginocchiare l’economia di una nazione intera. Piccolo dettaglio, trattasi di una ladreria virtuale, attuata da una banda di orchi con drago fiammeggiante al seguito e dentro un videogame persistente à la World of Warcraft, tale Avalon Four. A onor del vero, Stross non ha precorso troppo i tempi. Si è tutt’al più limitato a dare una sua lettura di ciò che accade tutti i giorni, qui e ora, mentre una parte ...